Patient giving a health insurance card to doctor Munich Bavaria Germany mit_2002_07434 FOTO: imago stock&people up-down up-down Wo Digitalisierung hakt Neue Krankenkassenkarten lähmen Arztpraxen in Delmenhorst Von Marco Julius | 03.08.2022, 08:15 Uhr

Wer eine neue Karte von der Krankenkasse bekommen hat, der muss beim Arztbesuch mitunter eine längere Wartezeit in Kauf nehmen. In manchen Praxen stehen Patienten schon an der Anmeldung Schlange. Wie die „elektronische Gesundheitskarte“ Arztpraxen in Delmenhorst lahmlegt.