Das Schild auf dem Dach soll noch ausgetauscht werden, ansonsten ist der Kiosk „Charlys Eck“ an der Wildeshauser Straße durch den neuen Betreiber so weit eingerichtet: Mitarbeiterin Jeannine Bach bedient seit Montag Kunden. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down Delmenhorster Baudenkmal Neuer Kiosk: Charlys Eck geht in Deichhorst an den Start Von Frederik Grabbe | 22.11.2022, 16:42 Uhr

An der Wildeshauser Straße in Delmenhorst hat in dem denkmalgeschützten Rundbau ein neuer Kiosk eröffnet. In naher Zukunft will Betreiber Lars Wellnitz auch Burger verkaufen. Dem muss das Bauamt aber noch zustimmen.