Der Kreisel an der Syker Straße mit den Abzweigungen zum Gewerbegebiet links, zum Reinersweg rechts, Richtung Stuhr oben und Delmenhorst unten. FOTO: Rolf Tobis up-down up-down Großbaustelle in Delmenhorst Neuer Kreisverkehr an Syker Straße: Was jetzt geht – und was nicht Von Kai Hasse | 14.07.2022, 19:23 Uhr

Sehr weit gediehen ist die Megabaustelle an der Syker Straße bei Kaufland in Delmenhorst mittlerweile. Aber: Komplett freie Bahn ist noch nicht. Was jetzt geht, und was nicht geht.