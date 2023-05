Der Bau des Zustellstützpunktes der Post in Delmenhorst schreitet voran. Foto: Jonas Altwein up-down up-down Großbaustelle Annenheider Allee Neues Postzentrum in Delmenhorst wohl früher fertig als geplant Von Jonas Altwein | 11.05.2023, 19:58 Uhr

Das Bauprojekt an der Annenheider Allee nimmt so langsam Gestalt an. Für den Zustellstützpunkt, der drei Standorte vereinen soll, sucht die Deutsche Post noch nach Personal.