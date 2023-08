Das erste September-Wochenende steht ganz im Zeichen des Sommertheaters mit Freilichtaufführungen der bühneneigenen Theoterschool des Niederdeutschen Theaters Delmenhorst.

„Jungs un Deerns“ und „Junge Lüüd“

Die „Jungs un Deerns“, die jungen Wilden im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren, die das Theaterspiel und die plattdeutsche Sprache von der Pike auf lernen, zeigen ihr Stück „Dat Geheemnis üm Manfred“.

Die „Jungen Lüüd“, junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren mit mehr Theater-Erfahrung zeigen „Dat Stress-laat-na-Projekt“. Autorin und Regisseurin beider Stücke ist Martina Brünjes, die auch die Theoterschool leitet.

Termine und Veranstaltungsort

Die Aufführungstermine sind am Freitag, 1. September, um 20 Uhr, am Samstag, 2. September, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 3. September, um 15.30 Uhr. Am Sonntag findet zudem ab 14.30 Uhr direkt vor der Aufführung das Theater-Café statt. Veranstaltungsort für alle Termine ist das NTD-Vereinshaus an der Annenheider Straße 245b.