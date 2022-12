Soll ein Erfolgsstück der NTD werden: „Dree Mann an de Küst“ unter anderem mit (v. l.) Franz Pache und Claus Deters. Foto: Alex/Photo up-down up-down Dirk Wietings Bühnenjubiläum vertagt Niederdeutsches Theater Delmenhorst will Leichtigkeit vermitteln Von Sonia Voigt | 14.12.2022, 06:33 Uhr

Eine locker-leichte Komödie will das Niederdeutsche Theater Delmenhorst mit „Dree Mann an de Küst“ servieren. Am 14. Januar ist Premiere - anders als geplant ohne Bühnenleiter Dirk Wieting.