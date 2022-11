Antonia (Leonie Dähnhardt) erhält von ihrem neuen Pfleger Adil (Alessio Biondi) Unterstützung. Foto: AleX/PHOTO up-down up-down „Leven passert - laat us leven“ Niederdeutsches Theater Delmenhorst zeigt Uraufführung im Kleinen Haus Von Lea Borner | 19.11.2022, 13:48 Uhr

Die Theoterschool führt unter der Leitung von Martina Brünjes „Leven passert - laat us leven“ auf. In dem Theaterstück findet Antonia ein altes Tagebuch ihrer Vorfahrinnen und taucht in ihre familiäre Vergangenheit ein. Wird es ihr gelingen, nach einem schweren Schicksalsschlag ihr Glück wiederzufinden?