Überraschend kam das Ausräumen der Räume an der Langen Straße in Delmenhorst: Unvermittelt wurden die Räume der „Garde-Bäcker“-Filiale am Donnerstagvormittag ausgeräumt. Das Unternehmen – die Achimer Stadtbäckerei – ist insolvent.

Bereits mehrmals insolvent

Angemeldet wurde die Insolvenz der Stadtbäckerei im Juli – und das nicht zum ersten Mal. Bereits drei Mal zuvor musste das Unternehmen den Gang zum Insolvenzverwalter gehen. Die Zahlungsunfähigkeit wird diesmal wie zuvor von der Rechtsanwaltskanzler Willmer-Köster verwaltet. Kanzlei-Sprecherin Meike Ostrowski konnte am Donnerstag die Insolvenz der Bäckerei vorerst nicht in einen direkten Zusammenhang mit der Schließung in Delmenhorst stellen. Das Unternehmen hat derzeit 32 Filialen.

Laut einer ersten Info der Kanzlei über die Insolvenz selbst hieß es im Juli, dass die Gehälter der rund 330 Beschäftigten bis einschließlich August abgesichert sind. Der Grund für die Insolvenz seien die gestiegene Belastungen durch hohe Preise für Energie und Rohstoffe.

Beliebter Treffpunkt in der City

Die Inhaberin des Gebäudes und bisherige Vermieterin zeigte sich am Donnerstag überrascht und sehr traurig. Sie habe bis zum letzten Moment gehofft, dass die Bäckerei bestehen bleibt. Nun hofft sie, dass sich schnell ein neuer Mieter findet. Die Bäckerei war für viele Stammkunden in Delmenhorst ein beliebter Treffpunkt. Am Umsatz vor Ort habe es nicht gelegen, dass nun geschlossen werde, hieß es aus dem Mitarbeiterkreis.