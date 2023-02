Aus Delmenhorst kann die Nutzhorner Straße ab Montag für voraussichtlich eine Woche nur noch bis zur Hausnummer 34 befahren werden. Für den Parkstreifen im Baustellenbereich gilt ein absolutes Halteverbot. Foto: Thomas Breuer up-down up-down Neue Baustelle in Delmenhorst Nutzhorner Straße wird ab Montag teilweise zur Einbahnstraße Von Thomas Breuer | 12.02.2023, 14:22 Uhr

Wer von Delmenhorst in Richtung Hoykenkamp oder Schierbrok gelangen will, muss eine Umleitung in Kauf nehmen. Auch der Parkstreifen wird gesperrt.