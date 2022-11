Aus dem Bilderbuch „Der schaurige Schusch“ hat Oberbürgermeisterin Petra Gerlach Erstklässlerinnen und Erstklässlern der Astrid-Lindgren-Grundschule am bundesweiten Vorlesetag in der Stadtbücherei vorgelesen. Stefan Nolting überbrachte zudem vom Rotary Club Delmenhorst finanzierte Büchereiausweise für die Kinder. Foto: AleX/PHOTO up-down up-down Rotary Club zahlt Leseausweise Oberbürgermeisterin stellt Kindern am Vorlesetag den „Schusch“ vor Von Sonia Voigt | 18.11.2022, 21:11 Uhr

Vorlesen stand am Freitag vielerorts in Delmenhorst hoch im Kurs. Oberbürgermeisterin Petra Gerlach hat Kindern in der Stadtbücherei ein Buch vorgetragen. Ein Geschenk für alle Erstklässler gab es von den Rotariern.