Die Schülerzahlen in Delmenhorst steigen, wie kann die Schulentwicklung vor Ort dem am besten gerecht werden? Diese Frage steht seit Monaten im Raum und eine mögliche Teilantwort sah die Stadtverwaltung zunächst darin, die Wilhelm-von-der-Heyde-Oberschule aufzugeben. Eine Überlegung, die das Regionale Landesamt für Schulen und Bildung (RLSB) in der Folge als nicht haltbar einstufte. Damit ist die Auflösung der Oberschulen vom Tisch, doch was dies im Detail für die beiden bestehenden Einrichtungen an der Uhlandstraße und am Brendelweg (Oberschule Süd) heißt, muss die Politik erst noch festlegen.

Was bedeutet Oberschule eigentlich?

Im Vorfeld der nächsten Debatte am Mittwoch, 20. September, im Schulausschuss des Rates (öffentlich ab 17 Uhr im Kleinen Haus) haben die Verantwortlichen der beiden Oberschulen Ratsmitglieder in die Wilhelm-von-der-Heyde-Oberschule eingeladen, um ihnen noch einmal detailliert vor Augen zu führen, wofür dieses Schulmodell steht. Die Annahme von Hauke Behrens, seit wenigen Wochen kommissarischer Leiter der Wilhelm-von-der-Heyde-Oberschule, und Claus Schroeder, Leiter der Oberschule Süd: Das System Oberschule ist in vielen Delmenhorster Köpfen noch nicht richtig präsent und bekannt.

Ein sanfter Übergang zum Start

Die beiden Oberschulen im Stadtgebiet bieten Fünft- und Sechstklässlern zunächst einen sanften Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule, in etwa vergleichbar mit der früheren Orientierungsstufe. Im weiteren Verlauf erfolgt die Trennung in einen Real- und einen Hauptschulzweig, am Brendelweg direkt ab Klasse 7, an der Uhlandstraße nach einem weiteren Differenzierungsjahr mit Erweiterungskursen ab Klasse 8.

Die Besonderheit dabei: Je nach Leistungsentwicklung kann zwischen den Schulformen bei jeder Zeugniskonferenz in die eine oder andere Richtung gewechselt werden, ohne dass die Schule verlassen werden muss. „Die Situation ist eine ganz andere, wenn ich nicht abschule“, sagt Schroeder vor allem mit Blick auf die, die (vorübergehend) den Realschulanforderungen nicht genügen. Bei getrennten Schulformen sei der freie Fall mit einem Verlust an Motivation viel wahrscheinlicher.

Durchlässiges System an einem Lernort

Im Konstrukt Oberschule bleiben die Jugendlichen in ihrem gewohnten Lernumfeld und müssen sich laut Behrens und Schroeder auch nicht auf eine komplett neue Lehrerschaft einstellen. Beide Schulleiter sagen, dass so auch die Zahl der Schulabbrecher reduziert werde. Zudem sind in beiden an der Oberschule angebotenen Schulformen alle Abschlüsse der Sekundarstufe I möglich.

Wenn sich der von der Verwaltung favorisierte Vorschlag, die Wilhelm-von-der-Heyde-Schule zu schrumpfen, am gleichen Standort zusätzliche eine neue Realschule zu gründen und dazu ein neues Sek-I-Gymnasium ins Leben zu rufen, durchsetzen würde, käme dies nach Einschätzung der beiden Schulleiter einem Schrumpfen des integrativen Schulsystems gleich, das zu Delmenhorst aber am besten passen würde. Eine Rückkehr zum bestehenden System in ein paar Jahren würde mit einem Umsetzen des Verwaltungsvorschlags quasi ausgeschlossen: „Dann ist die Oberschule verbrannt.“

Getrennte Realschulen und Hauptschulen, das zu betonen ist Schroeder wichtig, „machen keine schlechte Arbeit, aber verschenken viel Potential auf Kosten der Kinder.“

Trend der Zeit wohl ein anderer

Mit Bestrebungen, die Oberschule kleinzuhalten, bewege sich Delmenhorst konträr zu Entwicklungen in der Region. Schroeder verweist zudem beispielhaft auf die „Stiftung NiedersachsenMetall“. Deren Hauptgeschäftsführer hat gerade erst gefordert, „die Durchlässigkeit zwischen den unterschiedlichen Schulformen wieder zu erhöhen und das Konzept der Förderschule mit einzubeziehen.“

Zur Situation in Delmenhorst sagt Behrens:

„Hier ist zehn Jahre lang ein Zusammenlegen passiert, jetzt wird wieder gesagt: April, April! “

Darunter würden auch die Verhältnisse zwischen den Schulen leiden. „Vielleicht strickt man noch eine neue Variante“, mutmaßt Behrens. „Wichtig ist jetzt vor allem, die Schullandschaft zu befrieden.“