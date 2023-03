Teilsperrungen und einspurige Verkehrsführung werden in Kürze für Verkehrsbehinderungen auf der Oldenburger Straße in Delmenhorst sorgen. Foto: Michael Korn up-down up-down Kreuzung an Oldenburger Straße Nächste Großbaustelle in Delmenhorst stellt Autofahrer auf harte Geduldsprobe Von Michael Korn | 14.03.2023, 17:40 Uhr

Nach der Syker Straße wird eine zweite wichtige Hauptstraße in Delmenhorst zum Nadelöhr: Die Stadt saniert in Kürze die Kreuzung Oldenburger Straße/Brauenkamper Straße/Dwoberger Straße. Was auf die Verkehrsteilnehmer zukommt.