Mit Körbchen ausgestattet: Lina und Liam starten zur Suche auf der Burginsel. Foto: AleX/Photo Aktion der St.-Polykarpus Gilde Ostereiersuche auf Delmenhorster Burginsel: Schokolade satt für Kinder in der Graft Von Sebastian Hanke | 09.04.2023, 14:58 Uhr

Am Ostersonntag wurde eine österliche Tradition in Delmenhorst wiederbelebt. Die St.-Polykarpus-Gilde hat ihre Ostereiersuche auf der Burginsel veranstaltet. Und einige Kinder hatten ihren Spaß an der Aktion.