Der O2-Shop in der Delmenhorster Innenstadt ist seit Ende April geschlossen. Foto: Jonas Altwein up-down up-down Mobilfunk-Anbieter sucht neuen Standort Partnershops schließen: O2 kaum noch vertreten in Delmenhorst Von Jonas Altwein | 04.05.2023, 09:02 Uhr | Update vor 29 Min.

Sowohl in der City als auch im Kaufland an der Stedinger Straße sind die Shops der Mobilfunkmarke O2 seit dem 30. April geschlossen. Es bleibt nur noch ein Vertriebspartner in der Stadt.