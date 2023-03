Pastorin Ulrike Klank feierte ihren Abschiedsgottesdienst in großer Runde. Foto: Birgit Stamerjohanns up-down up-down Wenn das Licht brannte, konnte man hingehen St. Johannes Gemeinde: Delmenhorster Pastorin Ulrike Klank verabschiedet Von Birgit Stamerjohanns | 20.03.2023, 12:33 Uhr

Patorin Ulrike Klank hat ihr gesamtes Berufsleben in Delmenhorst verbracht, zunächst als Vikarin in der Stadtkirche, dann in der St. Johannes Gemeinde. Am Sonntag ist sie in den Ruhestand verabschiedet worden.