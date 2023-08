Restaurant am Hasporter Damm bleibt Paukenschlag am Rathausplatz in Delmenhorst: McDonald‘s verlässt die City Von Sebastian Hanke | 29.08.2023, 18:00 Uhr Der nächste Leerstand in der Innenstadt ist in Sicht: McDonald‘s zieht sich aus der Fußgängerzone zurück. Foto: Sebastian Hanke up-down up-down

Die Fastfood-Kette McDonald’s macht ihre Filiale in der Delmenhorster Innenstadt dicht. Franchisenehmer Timo Reimann erklärt, was der Grund ist und wann es so weit ist.