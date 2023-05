Physiotherapeut Philip Engels freut sich zusammen mit seiner Frau Kerstin auf den Neubau am Niedersachsendamm. Foto: Thomas Breuer up-down up-down Einzug bis Mitte 2024 Physiotherapeut Philip Engels baut neues Praxisgebäude in Delmenhorst Von Thomas Breuer | 16.05.2023, 16:55 Uhr

Am Niedersachsendamm in Delmenhorst sind die Bauarbeiten angelaufen für ein neues Praxisgebäude angelaufen. In dem entstehenden Neubau soll neben dem Physiotherapeut Philip Engels noch ein weiterer Mieter aus dem Gesundheitssektor Platz finden.