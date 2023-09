Gewerbe in Delmenhorst Plan für mehr Wirtschaftskraft: „Es wird auch mal weh tun“ Von Frederik Grabbe | 26.09.2023, 06:24 Uhr Gewerbeansiedlungen wie die der Deutschen Logistik Holding (DLH) an der Annenheider Straße/Ecke Brendelweg (hier eine Visualisierung des im Bau befindlichen Gebäudes) würde man sich in Delmenhorst häufiger wünschen. Ein Konzept soll nun einen konkreten Plan aufzeigen, um für die Wirtschaft attraktiver zu sein. Grafik: DLH up-down up-down

Delmenhorst soll wirtschaftlich an Kraft gewinnen. Wie genau, soll ein neues Strategiepapier zeigen, das in Kürze vorliegt. Doch es kündigen sich einige Konflikte an.