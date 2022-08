Noch immer Stadtgespräch: Das Familiendrama, bei dem ein 22-Jähriger am Sonntag in Deichhorst mutmaßlich seine 80-jährige Großmutter getötet hat. FOTO: Sophie Wehmeyer up-down up-down Nach gewaltsamem Tod einer 80-Jährigen Delmenhorster Polizei hält aus Rücksicht auf Angehörige Details zurück Von Marco Julius | 12.08.2022, 17:05 Uhr

Das Familiendrama, bei dem ein 22-Jähriger am Sonntag in Deichhorst mutmaßlich seine 80-jährige Großmutter getötet hat, ist noch immer Stadtgespräch. Details zur Tat will die Polizei nicht nennen.