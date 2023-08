Beamte der Polizei haben bereits Ende Juli drei zum Teil hochwertige Fahrräder sichergestellt, bei denen vermutet wurde, dass sie unrechtmäßig erlangt wurden.

Unglaubwürdige Angaben zur Herkunft der Räder

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befuhren die Beamten am frühen Samstag, 29. Juli, die Nordenhamer Straße und stoppten dort zwei 17 und 19 Jahre alte Delmenhorster, die auf Fahrrädern in Richtung Syker Straße unterwegs waren. Auffällig war, dass einer der beiden Männer zusätzlich ein Klapprad neben sich herzog. Die jungen Männer machten unglaubwürdige Angaben zur Herkunft der Räder.

Da zu vermuten war, dass sie die Räder unrechtmäßig erworben oder gestohlen hatten, stellten die Beamten die Räder zunächst sicher. Bisher konnten die Eigentümer noch nicht ermittelt werden, weshalb nun Bilder der Räder veröffentlicht werden.

So sehen die Fahrräder aus

Es handelt sich dabei um ein schwarzes Elektro-Klapprad des Herstellers Zündapp, Typ Z101, ein blaues Mountainbike des Herstellers Kona, Typ Lava Dome, sowie ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Zündapp, Typ Blue 4.0.

Wer die Räder als sein Eigentum erkennt oder Hinweise zu den Eigentümern geben kann, wird gebeten, sich unter (04221) 15590 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.