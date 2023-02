Polizisten haben am Samstagabend einen 26-jährigen mutmaßlichen Drogendealer in Delmenhorst festgenommen. Symbolfoto: imago images / Fotostand up-down up-down 26-Jähriger festgenommen Polizei findet kiloweise Drogen in Delmenhorster Mehrfamilienhaus Von Eyke Swarovsky | 06.02.2023, 15:00 Uhr

Die Polizei hat am Samstag einen 26 Jahre alten Mann in Delmenhorst festgenommen. In seiner Wohnung fanden sie über zwei Kilo Marihuana und Haschisch.