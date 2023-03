Gleich mehrere Wohnhäuser und eine Waschanlage in Delmenhorst hat die Polizei am Dienstag durchsucht. Es ging um Waffenbesitz und Drogenhandel. Foto: NonstopMedia up-down up-down Waschanlage und Wohnhaus durchkämmt Polizei findet Waffen und Drogen bei Durchsuchung in Delmenhorst Von Sonia Voigt | 14.03.2023, 14:39 Uhr | Update vor 13 Min.

Doppelte Durchsuchungsaktion am Dienstag in Delmenhorst: Die Polizei hat in einer Waschanlage und einem Wohnhaus Waffen und Kleinstmengen Drogen gefunden.