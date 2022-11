Die Polizei musste am Donnerstag an der Friedrich-Ebert-Allee wegen eines umherlaufenden Hundes eingreifen. Foto: Michael Gründel up-down up-down Pitbull-Mix in Delmenhorst gestorben Verfahren wegen Körperverletzung gegen Halter von aggressivem Hund Von Frederik Grabbe | 04.11.2022, 12:23 Uhr

Ein Pitbull-Mischling biss am Donnerstag eine Polizistin in den Arm, lief immer wieder auf die Friedrich-Ebert-Allee in Delmenhorst und starb schließlich: Die Polizei hat den Halter des aggressiven Tieres ermittelt. Auf den 32-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu.