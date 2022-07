Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei einen Fahrraddieb festnehmen. (Symbolfoto) FOTO: Stefanie Jürgensen up-down up-down Zeugen konnten Täter beschreiben Polizei schnappt Fahrraddieb am Delmenhorster Bahnhof direkt nach Tat Von Melanie Hohmann | 07.07.2022, 12:38 Uhr

Aufmerksame Zeugen haben am Mittwoch gegen 17:50 Uhr den Diebstahl eines Fahrrades am Bahnhof Delmenhorst beobachtet und die Polizei verständigt. Diese konnte den Täter in unmittelbarer Nähe stellen.