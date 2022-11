Trickbetrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus und versuchen, vor allem ältere Menschen um Geld und Wertgegenstände zu bringen. Symbolfoto: imago images / 7aktuell up-down up-down Fälle in Delmenhorst und Kreis Oldenburg Polizei warnt: Anrufe von falschen Polizeibeamten gehen weiter Von Bettina Dogs-Prößler | 28.11.2022, 16:10 Uhr

Die Polizei in Delmenhorst warnt erneut vor Anrufen von Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Die falschen Beamten wollen so Geld und Wertgegenstände ergaunern.