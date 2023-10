Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch warnt die Bevölkerung vor Taschendieben und -diebinnen, die nach Angaben der Behörde zurzeit wieder vermehrt aktiv sind. So hätten am Dienstag Taschendiebe dreimal in Delmenhorster Supermärkten zugeschlagen, während in Ganderkesee an diesem Tag zwei Personen in verschiedenen Geschäften Opfer wurden. In vier Fällen seien die Geldbörsen aus Hand- und Umhängetaschen, in einem Fall aus der Außentasche einer Jacke geklaut worden.

Täter in Gruppen unterwegs

„Taschendiebe sind dabei insbesondere zu Stoßzeiten aktiv und machen sich das Gedränge in Geschäften zunutze. Häufig gehen sie in Teams von mehreren Personen vor, lenken die späteren Geschädigten ab und greifen dann zu“, erklärt Polizeisprecher Albert Seegers.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei dazu: