Im Delmenhorster Stadtgebiet kommt es nach Angaben der Polizei derzeit vermehrt zu Vorfällen, bei denen betrügerische Handwerker unangekündigt an Haustüre erscheinen und Dienstleistungen anbieten. Zum Teil schalten die Betrüger auch Werbeanzeigen und wollen damit einen professionellen Eindruck erwecken. Doch die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Fünfstellige Summe für Gartenarbeiten gefordert

So kam es nach Angaben der Beamten am 23. August dazu, dass unseriöse, selbsternannte Handwerker einer 81-jährigen aus Delmenhorst Gartenarbeiten anboten. „Die durchgeführten Arbeiten standen in keinem Verhältnis zu der später geforderten fünfstelligen Summe“, so die Polizei.

Die Beamten haben Ermittlungen wegen des Wuchers und Betrugs aufgenommen. Sie gehen davon aus, dass die Täter nicht nur in den bekannt gewordenen Fällen gehandelt haben. Deshalb suchen sie nach Zeugen und weiteren Geschädigten.

Wer verdächtige Personen gesehen hat und Angaben zum Erscheinungsbild, zum Fahrzeug oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon (0 42 21) 1 55 90 an die Polizei zu wenden.

Tipps der Polizei zum Schutz vor unseriösen Handwerkern