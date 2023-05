Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist nach der pandemiebedingten Zeit der Lockdowns in Stuhr von acht Fällen 2021 auf 45 Delikte 2022 angestiegen. Symbolfoto: dpa/Philipp von Ditfurth up-down up-down Kriminalität 2022 Mehr Rohheitsdelikte: Polizeioberrat Corbo stellt Statistik für Stuhr vor Von Andreas Hapke | 26.05.2023, 10:51 Uhr

245 Rohheitsdelikte – also Raubdelikte, Körperverletzungen und Bedrohungen – bedeuten den Höchststand in den vergangenen zehn Jahren für Stuhr. So bewertet die Polizei die Zahlen aus dem vergangenen Jahr.