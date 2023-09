Das Polizeiorchester Niedersachsen ist seit Jahren ein gern gesehener Gast im Kleinen Haus. Einerseits werden die Besucher gut unterhalten, andererseits kommt der Erlös dem Kommunalen Präventionsrat (KPR) der Stadt Delmenhorst zugute. Dies gilt auch für das jüngste Benefizkonzert, das Ende August gut 250 Besucher angelockt hatte.

Motto „Mit Musik helfen“ umgesetzt

Ausrichter ist seit Jahren schon der Rotary Club Delmenhorst, dessen Präsident Arne Matthes mit Projektleiter Heiner Lohöfer am Freitagvormittag am Rathaus einen Scheck über 5000 Euro an Vertreter des KPR überreichte. 2022 war die gleiche Summe zur Verfügung gestellt worden.

Oberbürgermeisterin Petra Gerlach als Vorsitzende des Präventionsrats würdigte die gelungene Umsetzung des Mottos „Mit Musik helfen“. Gemeinsam mit Sebastian Nitsch von der Polizei in Delmenhorst, zugleich Vorstandsmitglied des KPR-Fördervereins, erläuterte sie, dass das Geld erneut an die Anonyme Drogenberatung Delmenhorst (Drob) geht. Diese soll damit an Delmenhorster Schulen ein wesentliches Präventionsprojekt gegen Mediensucht fortsetzen.

Projekt richtet sich an alle Siebtklässler

Für die Drob sagte Präventionsfachkraft Tim Berthold, dass damit erneut alle siebten Klassen an den Schulen im Stadtgebiet die Möglichkeit bekommen, jeweils einen Workshop zur Medienkompetenz zu absolvieren. „Wir sprechen von etwa 35 Klassen“, umriss er die Größenordnung. Ziel sei es, den Jugendlichen einen bewussten Umgang mit Medien zu vermitteln und dabei auch die besonderen Gefahren vor Augen zu führen.

Die Rotarier haben mit dem Polizeiorchester Niedersachsen bereits den nächsten Termin im Kleinen Haus festgelegt. Am 8. November 2024 soll es soweit sein. Wieder unter dem Motto „Mit Musik helfen“, wieder mit dem Ziel, das genannte Präventionsprojekt mit den dann neuen Siebtklässlern fortzusetzen.