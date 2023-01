Im Land Oldenburg waren die Nazis schon 1932 an die Regierung gelangt. Hier macht Gauleiter Carl Röver (Mitte) im Mai 1933 Zwischenstation in Delmenhorst. Foto: dk-Archiv up-down up-down Zum 30. Januar 1933 Posse um die Hakenkreuzfahne auf dem Delmenhorster Rathaus Von Dirk Hamm | 28.01.2023, 12:59 Uhr

Es ist einer der Schicksalstage in der deutschen Geschichte: Am 30. Januar 1933 kam Adolf Hitler an die Macht. In Delmenhorst zogen die Nazis triumphierend zum Rathaus.