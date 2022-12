Dieses Jahr dürfen vor Silvester wieder Feuerwerkskörper in vielen Variationen verkauft werden. Symbolfoto: dpa/Marijan Murat up-down up-down Verkauf in Delmenhorst startet Pro und Kontra: Ist Feuerwerk zu Silvester noch zeitgemäß? Von Florian Mielke | 28.12.2022, 18:00 Uhr

In Delmenhorst beginnt in der kommenden Nacht der Verkauf von Raketen, Böllern & Co. Dabei sprechen viele Gründe gegen das traditionelle Feuerwerk zum Jahreswechsel, das wieder überall erlaubt ist.