Verein Futurepreneur am Willms Projekt in Delmenhorst: Vom Schüler zum Zukunftsunternehmer Von Marco Julius | 29.09.2023, 16:27 Uhr Leoni, Isabella, Marina, Finja und Jenny (von links) aus der 8 PZ vom Gymnasium an der Willmsstraße haben als Firma El Sabon Seife verkauft. Foto: Marco Julius up-down up-down

Schüler vom Willms-Gymnasium in Delmenhorst haben in einer Projektwoche am Projekt Zukunftsunternehmer des gemeinnützigen Vereins Futurepreneur teilgenommen. Dabei haben sie auch viel über sich gelernt.