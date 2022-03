Die Polizei hat am Montag Gegner der Corona-Maßnahmen in Delmenhorst begleitet FOTO: Melanie Hohmann Polizei begleitet Versammlung wieder Protest gegen Corona-Maßnahmen in Delmenhorst verläuft friedlich Von Eyke Swarovsky | 29.03.2022, 11:49 Uhr

Nachdem die Polizei in der Vorwoche bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Delmenhorst keine Präsenz gezeigt hatte, wurde der unangemeldete Aufzug an diesem Montag wieder begleitet. Die erteilten Auflagen wurden eingehalten.