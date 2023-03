Die Polizei sucht zwei Jugendliche, die einen Automaten an der Grünen Straße, Ecke Nelkenstraße aufgebrochen haben. Symbolfoto: imago images/Maximilian Koch up-down up-down Betreiber gehen auf 15-Jährige los Jugendliche wollen E-Zigaretten-Automat in Delmenhorst knacken und werden verprügelt Von Bettina Dogs-Prößler | 22.03.2023, 14:45 Uhr

Zwei 15-Jährige sind am Dienstagabend verprügelt worden, nachdem sie an der Grünen Straße einen Automaten aufgebrochen hatten. Die Betreiber hatten die Jungs in flagranti erwischt. Zwei weitere Jugendliche sind noch auf der Flucht.