Nicht nur im Alltag haben queere Menschen es oftmals schwer: Trans-Mann Fynn aus Delmenhorst machte auch schlechte Erfahrungen mit einer Behörde. Seine Geschichte erzählt er nun in der ARD-Doku „Jeder Tag ein Kampf? Queere Menschen in Deutschland“. FOTO: Klaas-Wilhelm Brandenburg Fynn musste Hürden überwinden Trans-Mann aus Delmenhorst in ARD-Doku über queere Menschen Von Florian Mielke | 28.05.2022, 07:49 Uhr

Mit dem Leben queerer Menschen in Deutschland beschäftigt sich eine Dokumentation, die am kommenden Montag, 30. Mai, in der ARD ausgestrahlt wird. Der Delmenhorster Fynn ist einer der Protagonisten.