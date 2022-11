Beteiligt an dem Konzert der Musikschule der Stadt Delmenhorst (MSD), unter anderem mit deren Leiter Michael Müller, waren mehr als 130 Sängerinnen und Sänger sowie Instrumentalisten. Foto: Alex Photo up-down up-down Weihnachtstradition Delmenhorster Quempas-Singen kehrt nach Corona-Auszeit zurück Von Frederik Grabbe | 27.11.2022, 17:11 Uhr

Nach einer langen Pause ist in Delmenhorst am Wochenende das Quempas-Singen zurückgekehrt. Allein in der Lutherkirche waren rund 240 Besucher.