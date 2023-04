Nashorn-Dame Natala hat an ihrem 50. Geburtstag im Zoo Dortmund eine mit Früchten und Gemüse geschmückte „50“ aus Müsli zum Fressen bekommen. Was wird für den Kolumnisten geplant? Foto: Bernd Thissen up-down up-down Wenn sich ein runder Geburtstag ankündigt Es ist schwere Arbeit, ein leichtes Leben zu führen Eine Kolumne von Marco Julius | 19.04.2023, 09:23 Uhr

In der neuen Folge unserer stets in der Teenager-Zeit verhafteten Kolumne Quergedacht geht es um Sprüche der Eltern, einen Blick zurück und einen Dank an die beste Mama der Welt.