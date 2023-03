Eine 59 Jahre alte Radfahrerin ist am Montagmorgen mit dem Kopf gegen diese Stütze eines Lastwagens gefahren und dabei schwer verletzt worden. Foto: Polizei Delmenhorst up-down up-down 59-Jährige schwer verletzt Radfahrerin prallt in Delmenhorst mit Kopf gegen Lastwagen-Stütze Von Eyke Swarovsky | 27.03.2023, 15:59 Uhr

Eine Radfahrerin ist am Montagmorgen an der Langenwischstraße in Delmenhorst mit dem Kopf gegen die ausgefahrene Schwerlaststütze eines Lastwagens geprallt und schwer verletzt worden.