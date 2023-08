Erst jetzt ist der Polizei ein Verkehrsunfall angezeigt geworden, bei dem bereits am Freitag, 5. Mai 2023, gegen 17.30 Uhr eine ältere Delmenhorsterin schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht jetzt gezielt nach drei Zeuginnen, die möglicherweise weitere Hinweise zur Verursacherin geben können.

Verursacherin entfernt sich vom Unfallort

Am Unfalltag stand eine 77-Jährige mit ihrem Fahrrad an der Ampelanlage vor dem Amtsgericht an der Bismarckstraße. Neben ihr hielt eine ältere, etwa 85-jährige Frau mit einem Pedelec. Beim Anfahren verlor diese das Gleichgewicht, stürzte gegen die 77-Jährige und brachte auch sie zum Fallen. Der 77-Jährigen halfen anschließend zwei junge und eine etwas ältere Frau über die Straße, die Verursacherin entfernte sich vom Unfallort.

Die 77-Jährige suchte aufgrund starker Schmerzen die Notaufnahme auf, wo ein mehrfacher Schulterbruch diagnostiziert wurde. Nachdem der Unfall nun zur Anzeige gebracht wurde, sucht die Polizei nach den drei Zeuginnen und bittet auch die Verursacherin, sich unter der Telefonnummer 04221/15590 zu melden.