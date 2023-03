An der Annenheider Straße hat sich am Mittwochvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Eine Radfahrerin kam dabei ums Leben. Foto: NWM-TV up-down up-down Von Lastwagen erfasst Radfahrerin verstirbt bei Unfall an Annenheider Straße in Delmenhorst Von Eyke Swarovsky | 08.03.2023, 10:19 Uhr | Update vor 1 Std.

An der Annenheider Straße in Delmenhorst ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin kam dabei ums Leben.