Die Stadt Delmenhorst lässt den Radweg an der Stedinger Straße zwischen der Straße Am Wollepark und Lerchenstraße sanieren. Gebaut wird ab Montag, 16. Oktober, bis voraussichtlich Ende März 2024. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Bushaltestelle Thüringer Straße barrierefrei ausgebaut, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Umleitungen werden ausgeschildert

Gearbeitet wird in mehreren Abschnitten. Die Einmündungen in die Lerchenstraße und in die Thüringer Straße sind währenddessen nur eingeschränkt befahrbar. Eventuelle Umleitungen werden ausgeschildert.

Die Fahrbahn der Stedinger Straße ist im jeweiligen Bauabschnitt lediglich eingeengt befahrbar. Fußgänger und Radfahrer werden auf die gegenüberliegende Straßenseite umgeleitet. Anliegende Gewerbebetriebe sind mindestens zu Fuß erreichbar.