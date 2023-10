Mehr als elf Stunden am Steuer und knapp 500 Kilometer zurückgelegt: Das sind die beeindruckenden Statistiken, für die der Delmenhorster Claus Ellermann bei der Rallye Sanremo in Italien gesorgt hat. Für den 82-jährigen Unternehmer war es nach neunjähriger Abstinenz von der Rennstrecke die 20. Teilnahme am Rallye-Klassiker. Dabei sackte er bei der Siegerehrung sogar eine Trophäe ein.

„Ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden“, zog Ellermann am Montag Bilanz. Am Samstag und Sonntag war er in seinem Mercedes SL500 mit Co-Pilot Jacek Pieczeniewski unterwegs auf dem Kurs in Italien. Am ersten Tag landete das Duo in seiner Klasse auf Platz 18, am zweiten Tag wurden sie Dritter. Insgesamt belegten Ellermann und Pieczeniewski den 14. Rang. Einen Pokal durften sie aber dennoch mit nach Hause nehmen: Ihr Team, der MSC Gütersloh, holte den Gesamtsieg. „So weit nach vorne zu kommen – damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Ellermann.

Claus Ellermann (links) und sein Rallye-Partner Jacek Pieczeniewski bei der Siegerehrung in Sanremo Foto: Renate Ellermann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zwei geplatzte Reifen im Training

Dabei hatte das lange Rennwochenende in Sanremo für den Delmenhorster Unternehmer alles andere als nach Plan begonnen. Beim Training am Donnerstag touchierte Ellermann mit seinem Mercedes einen Stein und handelte sich einen geplatzten Reifen ein. Wenig später erwischte es dann auch den Ersatzreifen. „Am Freitag haben wir neue Reifen bekommen“, berichtet der 82-Jährige. Und die sollten den Strapazen auf den Straßen von Sanremo schließlich gewachsen sein.

Rallye-Tage hinterlassen körperliche Spuren

Auch neun Jahre nach seinem letzten Auftritt bei dem Rallye-Klassiker im Nordwesten Italiens kam Ellermann mit den schwierigen Bedingungen vor Ort zurecht. „Die Prüfungen kannte ich noch von früher. Mein Co-Pilot, der das erste Mal dabei gewesen ist, war total fasziniert“, erzählt Ellermann. Während nach Angaben des Delmenhorsters jede Menge Autos auf der Strecke ausgefallen sind, kämpfte er sich mit seinem schwarzen Mercedes (Baujahr 1990) durch zwei intensive Tage. „Das Auto ist tipptopp gelaufen“, zeigte sich der Fahrer zufrieden. Allerdings hinterließ das Rennen mit vielen engen Kurven auch seine Spuren: „Körperlich war das schon sehr hart – hier wird richtig gebolzt“, sagte Ellermann, der am Montag Schmerzen in beiden Schultern verspürte.

Der alte Mercedes, Baujahr 1990, erwies Claus Ellermann seine Dienste in Sanremo. Foto: Jonas Altwein Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ellermann will endgültigen Schlussstrich ziehen

Nach seiner Jubiläumsteilnahme an der Rallye Sanremo sollte aber der Stolz überwiegen. „Ich bin unheimlich happy. Diese Marke zu erreichen, ist schon etwas Besonderes“, so der Rallye-Rückkehrer. Nach seinem überraschenden Comeback in 2023 soll es das jetzt aber endgültig gewesen sein: „Ich habe mich vor Ort schon verabschiedet. Geplant ist, jetzt aufzuhören“, sagte Ellermann.

Am Tag danach: Für Claus Ellermann und seine Frau Renate ging es weiter nach Bozen. Foto: Claus Ellermann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am Montagvormittag stand für den 82-Jährigen dann schon die nächste Tour auf dem Programm: Zusammen mit seiner Frau Renate machte er sich auf den Weg ins mehr als 500 Kilometer entfernte Bozen, wo in diesen Tagen geschäftliche Termine auf den Unternehmer warten. Auf dem rund sechsstündigen Trip nach Südtirol konnte es Ellermann aber wesentlich ruhiger angehen als am Wochenende in Sanremo.