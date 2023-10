Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags kommt in diesem Jahr ein prominenter Gast nach Delmenhorst: Fernsehmoderator und Autor Ralph Caspers liest auf Einladung der Stadtbücherei am Samstag, 18. November, um 15 Uhr im Theater „Kleines Haus“. Eintrittskarten zum Preis von zwei Euro pro Person sind in der Stadtbücherei, Lange Straße 1a, erhältlich.

„Wissen macht Ah!“ und vieles mehr

Caspers ist nicht nur aus den Fernsehsendungen „Die Sendung mit der Maus“, „Quarks“ und „Wissen macht Ah!“ bekannt, sondern auch für seine humorvollen Kinderbücher. Bei seinem Auftritt in Delmenhorst liest der 51-jährige Kölner aus seiner Geschichtensammlung „Wenn Riesen reisen“ vor. Dabei lernen die Zuhörerinnen und Zuhörer Greta, ihre Familie und die Kinder aus dem Erikaweg kennen.

„Lumpi“ im Gepäck

Darüber hinaus hat Caspers sein neues Bilderbuch „Lumpi“ dabei. In dieser Geschichte erlebt ein kleiner Dackel ein Abenteuer: Sein Lieblingsbuch erwacht scheinbar zum Leben.

Signierstunde nach der Lesung

Im Anschluss an die Lesung gibt es eine Signierstunde mit Caspers. Außerdem ist die Buchhandlung Jünemann mit einem Büchertisch im Kleinen Haus vertreten.

Seit 2004 gibt es den bundesweiten Vorlesetag. Immer am dritten Freitag im November – in diesem Jahr also am 17. November – sind Kinder und Erwachsene auf Initiative der Zeitung „Die Zeit“, der Stiftung Lesen und der Deutsche-Bahn-Stiftung eingeladen, ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens zu setzen. Gemeinsames Vorlesen verbindet und schafft Nähe. Es ist wichtig für die Kinder, um später selbst das Lesen zu lernen. 2019 erhielt die Stadt Delmenhorst die Auszeichnung „Außergewöhnliche Vorlesestadt“.