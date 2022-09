Streifendienstleiter Michael Rautenberg von der Delmenhorster Polizei verwarnt einen Radfahrer kostenpflichtig. Foto: Sophie Wedemeyer up-down up-down Verstöße gegen Verkehrsordnung Rasende Radfahrer in Delmenhorster Fußgängerzone: Ohne Rücksicht auf andere Meinung – Thomas Breuer | 14.09.2022, 20:15 Uhr

Fahrräder und E-Scooter gehören in der Innenstadt zum täglichen Erscheinungsbild. Polizei und Ordnungsbehörde kontrollieren in diesen Tagen massiv. Gut so.