Auch am Feiertag gibt es frische Brötchen in Delmenhorst und Ganderkese. Symbolfoto: imago images / Martin Wagner up-down up-down Frische Brötchen am 31. Oktober Reformationstag 2022: Diese Bäckereien öffnen in Delmenhorst und Ganderkesee Von Lea Borner | 25.10.2022, 10:20 Uhr

Die Mehrzahl der Öfen in den Bäckereien in Delmenhorst und Ganderkesee bleiben am Reformationstag 2022 kalt. Einige wenige sichern ihren Kunden jedoch trotz Feiertag ein Frühstück mit frischen Brötchen. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten.