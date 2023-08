Der Monat Juli stand in Delmenhorst und dem Umland im Zeichen des Niederschlags. Symbolfoto: imago images / MiS up-down up-down Deutscher Wetterdienst zieht Bilanz Regen ohne Ende in Delmenhorst: Der nasseste Juli seit 2002 in der Region Von Jonas Altwein | 01.08.2023, 06:15 Uhr

Im Juli hat es in Delmenhorst und im Umland so viel geregnet wie lange nicht mehr. Die Niederschlagsmengen reihen sich sogar in die Top 10 der letzten 133 Jahre ein.