Kirsten Baumgarten und Marcel Engelhardt, Lehrkräfte des Willms, überreichen als Organisatoren des Weihnachtsbasars die gesammelten Spenden an Sabine Schröder von „steps for children". Foto: Lea Borner Spende an „steps for children" Rekordeinnahme bei „Weihnachten am Willms"-Basar in Delmenhorst Von Lea Borner | 02.12.2022, 20:51 Uhr

Nach zweijähriger Corona-Unterbrechung ist der weihnachtliche Markt am Willms-Gymnasium in eine neue Runde gegangen. Und das mit einer Lawine an Besuchern und Einnahmen – der Rekord ist geknackt. Darüber kann sich nicht nur die Schule, sondern vor allem auch die Hilfsorganisation „steps for children“ freuen.