Ein Halbsatz reichte Johannes Mitternacht, um das Publikum in seinen Bann zu ziehen. „In Hamburg lebten zwei Ameisen“, trug er am Freitagabend in der Buchhandlung Sabine Jünemann in Delmenhorst vor, da sprachen die ersten Besucher mit einem Lächeln im Gesicht und nickend mit: „Die wollten nach Australien reisen.“

Zwei Stunden Vergnügen

Anlässlich des 140-jährigen Geburtstages Hans Böttichers, auch unter seinem Pseudonym Joachim Ringelnatz bekannt, trug Mitternacht verschiedene Gedichte des Schriftstellers vor und gab biografische Einblicke. Unter dem Motto „ich bin so knallvergnügt“ – entnommen aus dem Gedicht Morgenwonne – bot er den 62 Besuchern zwei Stunden lang ein knalliges Vergnügen.

Mit starker Gestik und Mimik, stimmvoll akzentuiert, interpretierte Mitternacht die Gedichte. Gerne wechselte er dafür auch ins Sächsische, wenn es um Böttichers Herkunft aus Wurzen ging. Die feuchtfröhlichen Texte lallte er entsprechend angetrunken. Genauso griff er zum Trichter, um Lautsprecherdurchsagen zu simulieren. Mit Sieben fing er die Luft ein. Ein Besen diente als Klimmzug-Stange, für die Freiübungen präsentierte er dem Publikum die Rumpfbeuge – selbstverständlich mit dem Rücken den Besuchern zugewandt. Dabei hatte er das Gläschen Wein stets zur Hand.

Einblicke in die Gedankenwelt

Bei seinem Streifzug durch die vielfältigen Werke Ringelnatz‘ lieferte Mitternacht dadurch weit mehr als eine Rezitation des Geschriebenen. Er verbildlichte die Inhalte, setzte sie mit einem Schauspiel in Kontext zueinander und der Biografie des im Ersten Weltkrieg zunächst kriegsbegeisterten und dann schnell enttäuschten Bötticher. Damit transportierte Mitternacht die Emotionen des Schaffungsprozesses und gewährte Einblicke in eine Gedankenwelt, die hinter und zwischen den Zeilen stehen könnte.

Die Heiterkeit, die Mitternacht damit in der Buchhandlung verbreitete, strahlte auch in die Lange Straße ab. Immer wieder blieben Passanten angesichts der fulminanten Geräuschkulisse stehen und erhaschten einen neugierigen Blick durch die offene Ladentür mit dem ausgelegten roten Teppich oder sahen durch das Schaufenster.

Zweiter Teil mit Kuttel Daddeldu

Für den zweiten Teil tauschte Mitternacht originalgetreu Frack und Fliege gegen T-Shirt und Matrosenmütze. Weite Teile widmete er dann stilgerecht den Werken vom Seemann Kuttel Daddeldu mit viel Hingabe.

Viel Hingabe mit Matrosenmütze: Johannes Mitternacht interpretiert Kuttel Daddeldu.

Über fast zwei Stunden gewährte Mitternacht damit Einblicke in das Schaffen und Wirken eines der bedeutendsten deutschen Schriftsteller des vergangenen Jahrhunderts – und ließ ihn in der Buchhandlung Jünemann wieder aufleben. Wieder einmal wurde deutlich, wie intensiv der Delmenhorster sich mit den Biografien und Werken der Originale auseinandersetzt, um sie dann wirk- und unterhaltsam seinem Publikum zu präsentieren. In Delmenhorst stößt er damit auf reges Interesse: die zweite Vorstellung am kommenden Freitag ist bereits ausverkauft.