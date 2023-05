Schon 2019 haben sich Delmenhorster Schülerinnen und Schüler für den Erhalt ihrer Realschule stark gemacht: Das Ergebnis war eine Realschule mit den zwei Standorten Lilien- und Holbeinstraße. Archivfoto: Marco Julius up-down up-down Stadtelternrat fordert drei Realschulen Ringen um Zukunft der Delmenhorster Schulen beginnt erneut Von Sonia Voigt | 08.05.2023, 20:15 Uhr

Droht die Abschaffung der Realschule Delmenhorst? Oder einer Oberschule? In Sozialen Medien kursierende Gerüchte beunruhigen Eltern. Worum es wirklich geht, wenn der Schulausschuss am Donnerstag zur Zukunft der Schullandschaft in der Stadt berät.