Mehr als 30 Jahre nach dem Ende der DDR ist die frühere Stasi-Zentrale in Berlin ein Museum. Stasi-Akten offenbaren ein spannendes Kapitel deutsch-deutscher Geschichte mit Delmenhorster Bezug. FOTO: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Stasi-Akte zu „Menschenhändlerbande“ Riskante Fluchtaktionen aus der DDR in Delmenhorst lanciert Von Paul Wilhelm Glöckner | 13.08.2022, 13:58 Uhr

In den 70er Jahren nutzten Delmenhorster Kontakte in die DDR, um ostdeutschen Bürgern zur Flucht in den Westen zu verhelfen. Eine Stasi-Akte gibt Einblicke in ein wenig bekanntes deutsch-deutsches Kapitel.